المنتخب السعودي يزور المسجد الأقصى

وقامت بعثة المنتخب السعودي بزيارة الحرم القدسي الشريف، وهو مجمع يضم قبة الصخرة والمسجد الأقصى.
ونقلت "فرانس برس" عن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم " والله هذا أجمل يوم في حياتي والحقيقة الواحد صعب إنه يعبر عن مشاعره.. أنا أحمد الله... إنه يسر لي إني أكون اليوم في المسجد الأقصى وإني أصلي ركعتين".
من المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني في الضفة الغربية الثلاثاء في مباراة ضمن التصفيات.
وتأتي مباراة السعودية - فلسطين التي ستجري على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام من ضواحي القدس الشرقية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.
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