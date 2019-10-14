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تجمع المهنيين يدعو لتسيير مواكب في ذكرى 21 أكتوبر

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 14-أكتوبر-2019

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تجمع المهنيين يدعو لتسيير مواكب في ذكرى 21 أكتوبر

دعا تجمع المهنيين السودانيين، يوم الاثنين، إلى فعاليات ومواكب بالتزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة في 21 أكتوبر الجاري.

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وتنادي الفعاليات إلى حل حزب المؤتمر الوطني، ومحاكمة رموز النظام البائد، بجانب تصفية الفساد وبؤر الإرهاب.

 

وأكد بحسب البيان الذي نشره على صفحته بالفيسبوك – على حق التعبير السلمي والعمل الجماهيري كحقوق مبدئية ومطلقة لا يمكن الانتقاص منها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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