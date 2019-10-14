تجمع المهنيين يدعو لتسيير مواكب في ذكرى 21 أكتوبر

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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دعا تجمع المهنيين السودانيين، يوم الاثنين، إلى فعاليات ومواكب بالتزامن مع ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة في 21 أكتوبر الجاري.
وتنادي الفعاليات إلى حل حزب المؤتمر الوطني، ومحاكمة رموز النظام البائد، بجانب تصفية الفساد وبؤر الإرهاب.
وأكد بحسب البيان الذي نشره على صفحته بالفيسبوك – على حق التعبير السلمي والعمل الجماهيري كحقوق مبدئية ومطلقة لا يمكن الانتقاص منها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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