البرهان يصل جوبا

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، إلى عاصمة دولة جنوب السودان مدينة جوبا، صباح الإثنين، في زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان تستغرق يوماً واحداً للمشاركة في الجسلة الافتتاحية للمفاوضات بحسب شبكة الشروق.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، للمشاركة في أعمال الجلسة الافتتاحية لمحادثات السلام بين وفدي الحكومة والحركات المسلحة السودانية التي تنطلق الإثنين.

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وكان في استقباله بمطار جوبا الرئيس سلفاكير ميارديت وعدد من المسؤولين بحكومة جنوب السودان.

الجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية التي تعقد في قاعة الحرية في جوبا منتصف نهار الإثنين يحضرها إلى جانب رئيس مجلس السيادة ورئيس دولة جنوب السودان، رؤساء كل من يوغندا وكينيا والصومال وجيبوتي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس الوزراء المصري، وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين ومنظمات الأمم المتحدة.

إلى ذلك، فقد اكتمل وصول وفود التفاوض منذ الأحد، حيث وصل وفد السودان المفاوض بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، كما وصلت وفود جميع الحركات المسلحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)