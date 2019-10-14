تجمع الصيادلة يرفض قرار حل الاتحادات المهنية

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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أعلنت لجنة تجمع الصيادلة المهنيين المشتركة، الإثنين، رفضها قرار مسجل تنظيمات العمل الذي يقضي بإنهاء دورة الاتحادات المهنية. أكدت اللجنة رفضها بأن تتحول المكاتب التنفيذية لهذه الاتحادات إلى لجان تمهيدية تحضر لإجراء الانتخابات وتشرف عليها.
وأكد بيان لتجمع الصيادلة على حق الصيادلة في الحصول على نقابة فئوية كاملة تلبي تطلعاتهم ونرفض أشكال الاتحادات المهنية الحالية التي ابتدعها النظام البائد.
وطالب البيان بحسب الشروق – مجلس السيادة ومجلس الوزراء وهما الجهة المنوط بها التشريع حالياً بضرورة الإسراع في تعديل قانون النقابات.
ودعا البيان وزارة العدل لإلغاء قرار عمل اللجان التسييرية وتجميد إجراءات التجهيز لانتخابات الاتحادات المهنية وإلى ضرورة تشكيل لجنة قانونية من وزارة العدل تتولى زمام المسؤولية في استلام الأصول والممتلكات لهذه الاتحادات إلى حين تعديل قانون النقابات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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