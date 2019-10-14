المباحث : تضبط مسروقات متعددة بشرق النيل

تمكنت شرطة مباحث شرق النيل قسم التكامل، يوم الأحد، من ضبط مسروقات متنوعة تقدر بسبعة ملايين جنيه، في إطار حملتها للقضاء على ظاهرة السرقة بمحلية شرق النيل والتي توجت بالعديد من الضبطيات خلال الأسبوع المنصرم.

وكانت شرطة مباحث قسم التكامل بقيادة الملازم شرطة لؤي خالد الخضر، تمكنت من ضبط عصابة متخصصة في السرقات النهارية بمنطقة الوادي الأخضر ومدينة الصحفيين مربع عشرين. واستطاعت المباحث استرداد عدد من المسروقات الأمر الذي أوجد ارتياحاً من المواطنين.

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وتعتبر الضبطية الأخيرة هي الأكبر من نوعها من حيث تعدد المسروقات التي شملت مواداً خام بكميات كبيرة، وعدداً من أجهزة الطاقة الشمسية، وأجهزة كهربائية، بجانب العديد من المسروقات التي استطاعت شرطة المباحث من الوصول إليها بمهنية عالية، بجانب القبض على المتهمين.

وتأتي الضبطية الأخيرة بحسب الشروق – في إطار الحملات التي تقوم بها الشرطة للقضاء على ظاهرة السرقة التي روعت المواطنين بمحلية شرق النيل خاصة في الوادي الأخضر ومدينة الصحفيين التي تعتبر وكراً للمجرمين لبعدها الجغرافي وعدم وجود قسم شرطة بالمنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)