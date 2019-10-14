اشتباه يقود لمطاردة عربة أوباما مسروقة

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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قادت فطنة شرطة المرور السريع إلى الاشتباه في عربة لاندكروزر أوباما وعند محاولة توقيفها هرب صاحبها نحو المشاريع الزراعية وذلك بمنطقة الفاو بولاية القضارف.
وكشفت مصادر أن الشرطة حاولت توقيف صاحب العربة بيد أنه توجه بها مسرعاً في اتجاه المشاريع الزراعية، وبعد مطاردة المركبة تمكنت الشرطة من توقيف العربة فيما تمكن السائق من الهرب إلى جهة غير معلومة مختفياً داخل المشاريع الزراعية، تم أحضار المركبة إلى قطاع الفاو وبعد إعادة تفتيش المركبة تم العثور على رخصة قيادة وشهادة بحث باسم يوسف محمد يقيم كافوري وبعد الاتصال عليه أفاد بأن المركبة تخصهم وتمت سرقتها من أمام المنزل بكافوري بتاريخ 10/8، وتم فتح بلاغ بذلك.
وتعمل شرطة مباحث القضارف بحسب صحيفة المجهر، على إلقاء القبض على السارق وجاري تسليم المركبة لأصحابها، كما تنوه الإدارة العامة للمرور المواطنين الكرام بأهمية المحافظة على ممتلكاتهم وضرورة التبليغ الفوري عند حدوث أي ضرر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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