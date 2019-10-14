صراع البواريك

في مشهد ادهش جميع المارة بالقرب من احد بوتيكات الخرطوم جنوب دارت مشكلة بين فتاتان احادهن مطربة تتلمس خطى النجومية وأخرى في نفس المجال حيث لحقت هذه الفتاة بالمطربة وجرتها من داخل البوتيك واشتدت وتيرة الخلاف ولصعوبة الالفاظ لم يتمكن الذين شاهدوا ذاك الشجار من التدخل.

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وقامت الفتاة بحسب الدار، بجر “باروكة” زميلتها المطربة ومرغتها بالتراب وكان سبب الخلاف نقطة تفوقت فيها هذه المطربة على زميلتها فظنت ان زميلتها قد ذهبت لشراء كريمات بكل ما تحصلت عليه في الحفل الذي جمعهن ولم تعطها شيئاً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)