خبراء ينتقدون منح وزارة التربية تصاديق المدارس الخاصة كمنح وهدايا

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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كشف خبراء تربويون عن ضعف البيئة التعليمية للمدارس الخاصة وأن بيئة التعليم غير سليمة، وانتقدوا الوزارة في منحها التصاديق كمنح وهدايا وتعطيها لأي فرد دون اهتمام وزارة التربية بالبيئة المدرسية، وأكدوا أن موظفي الوزارة مع التعليم الخاص تحولوا لموظفي جبايات.
وأشار الخبراء في مؤتمر صحفي بمنبر سونا أمس، لعدم وجود أي إشراف من الوزارة، بجانب عدم توفر معلمين مؤهلين في مدارس التعليم الأجنبي، وضعف قانون التعليم الخاص، مطالبين بتوفير بيئة مدرسية جاذبة ووفق المواصفات.
وقال رئيس المنتدى التربوي محمد الحاج إبراهيم بحسب صحيفة المجهر، إن التعليم الخاص مرتبط بالحكومة وهو حق للكل دون تمييز، مؤكداً أن عدم دعم التعليم أدى إلى تدني العملية التعليمية في الفترة السابقة مما تسبب في فجوة في التعليم، وساعد في انتشار التعليم الخاص الذي لم يوفر بيئة صالحة لتعليم جيد لعدم التأهيل والتدريب للمعلم، وأشار إلى أهمية تقوية البنية التحتية للمدارس الحكومية وعلى الدولة المساهمة في التعليم باعتباره مسؤوليتها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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