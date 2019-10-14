جبريل ابراهيم: على “عبد الواحد” أن يتراجع عن موقفه

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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أكد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم التزام الحركات المسلحة والجبهة الثورية باتفاق إعلان جوبا، مبيناً أن الجولة الثانية بجوبا، ستناقش تحقيق السلام الشامل في السودان بالإرادة السياسية، داعياً رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور للتراجع عن موقفه تجاه السلام.
وأوضح جبريل بحسب صحيفة المجهر، أن عبد الواحد محمد نور يجب أن يتراجع عن مواقفه الرافضة لاتفاق السلام، لأنها تتعارض مع التوجهات الحالية لإحلال السلام الشامل بالبلاد.
واعتبر رئيس حركة العدل والمساواة “جبريل ابراهيم” أن مواقف المجلس السيادي من تعديل مواد الوثيقة والمادة (70) تؤكد رغبته في تحقيق السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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