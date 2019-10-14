مقتل رجل بسبب دخوله منزل امرأة

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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دونت شرطة النيل الابيض بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك على اثر تعرض المجني عليه للضرب بعصا على رأسه ليتوفى الى رحمة مولاه.
كما اعتدوا بالضرب على المصاب الثاني بحسب الدار، ليتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج بينما حولت جثة المتوفي لتحديد اسباب الوفاة كما اوقفت الشرطة احدى المتهمات والتي اقرت في افادتها للشرطة بان المتوفي والمجني عليه دخلا الى منزلهامما ادى الى قيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب لتقوم الشرطة بالقاء القبض على المتهمين وتدوين بلاغات في مواجهتهمتمهديا لتحويل اوراق البلاغ الى المحكمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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