“تيار نصرة الشريعة” يهدد بمقاضاة مجلس الوزراء

هدد تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، باللجوء للمحكمة الإدارية لإبطال قرار مجلس الوزراء الخاص بتضامنه مع وزيرة الشباب والرياضة “ولاء البوشي”، في قضيتها ضد الشيخ عبد الحي يوسف.

ووجه التيار في بيان له أمس، انتقادات لاذعة لمجلس الوزراء، لجهة أنه لا يقف على مسافة واحدة مع المواطنين، ونعت المجلس بالحزبي.

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ورأى التيار بحسب صحيفة المجهر، أن مسلك مجلس الوزراء يدوس على شعارات الثورة (حرية – سلام – وعدالة)، وقال إن المجلس انتهك أبسط معايير العدالة والحكم الرشيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)