العثور على جثة بالنيل

التاريخ: 14-أكتوبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة عثرت شرطة ام درمان جنوب على شاب متوفي غرقا في مياه النيل، عندها تم تدوين بلاغ تحت المادة 51″ اجراءات ونقل جثمان الشاب باورنيك “8” الى مشرحة ام درمان. Advertisements واشارت الدار بان ادارة الطب الشرعي بمشرحة ام درمان برئاسة البروف جمال يوسف قامت باستلام جثمان الشاب الغريق فيما تسعى شرطة الجنوبي ام درمان باجراء التحريات اللازمة حول البلاغ. الخرطوم: (كو نيوز)

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