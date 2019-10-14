لجان مقاومة “تلودي” ترفض قرار مجلس الوزراء بشأن شركات التعدين

أعلنت اللجان التنسيقية للجان المقاومة بتلودي، كلوقي، والليري رفضها قرار مجلس الوزراء الذي قضى بإيقاف استخدام مادتي السيانيد والزئبق في التعدين وتعديل الاتفاق مع الشركات العاملة في مجال التعدين بتخصيص نسبة ارباحها لتنمية المجتمعات المحلية وتعيين مشرفين من أبناء المنطقة لمراقبة العمل في مجال التعدين للابلاغ عن أي خروقات تضر بالبيئة للسلطة المختصة وانتقدت اللجان القرار وهاجمت الحكومة الانتقالية.

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وقالت في بيان بحسب صحيفة الجريدة (بدلاً من أن تقوم الحكومة بفتح الملفات القانونية ضد تلك الشركات فإنها تبرز سلاحها ضد رغبات المواطنين الذين لم يطلبوا منها سوى أن ترفع عن رقابهم حبال الموت التي لفتها تلك الشركات) التي وصفها البيان بالقاتلة.

وجددت اللجان تمسكها بمقاضاة الشركات العاملة في مجال التعدين كلها، تحقيقاً لمبدأ عدالة الثورة وصوناً لكرامة إنسان المنطقة وحفظاً لحقوقه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)