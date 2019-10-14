التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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كشف عضو اللجان الثلاثية الخاصة بالمناطق المتضررة من التعدين بولاية جنوب كردفان أبو القاسم الفكي عن بتر ساق أحد المصابين في احتجاجات “تلودي” المناهضة لشركات التعدين. وكشف في الوقت ذاته عن تدوينهم بلاغات ضد هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات.
وأكد هدوء الأحوال في المنطقة عقب قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف التعدين بمادتي السيانيد والزئبق، ونوه إلى أن تشكيل اللجان التنسيقية الممثلة للمناطق الثلاث تلودي، كلوقي، والليري تم لقطع الطريق أمام من وصفهم بالمتسلقين بغرض الاستفادة من قضيتهم العادلة.
وأعلن أبو القاسم بحسب صحيفة الجريدة، عن عقد اللجان مؤتمر صحفي الخميس المقبل بطيبة برس لتوضيح التطورات الأخيرة بعد أحداث تلودي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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