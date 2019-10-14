اريكسون: نتوقع 46 مليار دولار عائدات في الشرق الأوسط وأفريقيا

قال رئيس وحدة الشبكات في Ericsson الشرق الأوسط وأفريقيا شفيق طرابلسي، لـ قناة CNBC، إن الشركة تتوقع 46 مليار دولار عوائد من تكنولوجيا الجيل الخامس الـ 5G في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بحلول 2030، مشيرا إلى أن تكنولوجيا الجيل الخامس سوف يتم استخدامها في النفط والغاز، فضلا عن تقنية الألياف البصرية والرعاية الصحية والقطاع المالي والمصرفي.

كما قال شفيق طرابلسي، إنه بحلول 2030 سوف نركز في تقنية الجيل الخامس على استفادة الأفراد منه في مجال الاتصالات والحصول على المعلومات المختلفة.