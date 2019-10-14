سامسونج تدرس طرح جالاكسي S10 لايت

كشفت تسريات جديدة عن أن شركة سامسونج Samsung الكورية تخطط لإطلاق نسخة جديدة من هاتف جالاكسي S10 بسعر أقل تكلفة ومواصفات مختلفة. ووفقا لموقع GSMArena التقني، تعتزم سامسونج إطلاق نسخة جديدة من جالاكسي S10 يدعى جالاكسي S10 لايت، ومن المتوقع أن يأتي بمواصفات متوسطة بهدف إنعاش مبيعات هواتفها الذكية. وأشار المصدر إلى أن سامسونج تخطط أيضا لإطلاق نسخة جديدة من هاتف نوت 10 بمواصفات متوسطة يدعى نوت 10 لايت. وبحسب التسريبات فإن هاتف جالاكسي S10 لايت سيأتي بشاشة حجمها 6.7 إنش بجودة FHD plus مع وجود ثقب في أعلى يمين الشاشة يحتوي على عدسة الكاميرا الأمامية. Advertisements ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية و12 ميجابيكسل و5 ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابيكسل. ذكر المصدر أن الهاتف سيضم معالجا من كوالكوم Snapdragon 855 يدعم الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجابايت وذاكرة التخزين بسعة 128 جيجابايت، ويحتوي هاتف سامسونج المقبل على بطارية سعتها 4500 ميللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 45W. لم يتم الكشف عن سعر الهاتف أو أي تفاصيل أخرى، لكن التسريبات حول الهاتف قوية ومن المتوقع أن تظهر تسريبات جديدة في الأيام القليلة القادمة.

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