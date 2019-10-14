"أبل" ترد على تهمة التجسس

واجهت شركة أبل الأمريكية سلسلة من الانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب تسريبات تؤكد تورطها في عملية تجسس على المستخدمين عبر المساعد الشخصي "سيري" Siri. وقال تقرير صادر من صحيفة "جارديان" إن موظفي شركة أبل الأمريكية يستمعون بانتظام لمعلومات شخصية صادرة من المساعد الشخصي "سيري". ولحل هذه المشكلة ستقوم أبل بإصدار تحديث جديد iOS 13.2 ليدعم سياسة خصوصية المستخدمين، بحيث يتيح لهم اختيار إيقاف تسجيل بياناتهم الخاصة في المساعد "سيري"، وفقا لموقع The verge التقني. وأشارت شركة أبل سابقا إلى أن الهدف من هذا الإجراء كان بهدف تطوير استجابة المساعد الشخصي وتحسين تجربة المستخدم. Advertisements وسيتيح للمستخدمين الآن من خلال التحديث الجديد التحكم بالبيانات في المساعد الشخصي سيري عبر إعدادات الهاتف. وسيظهر الآن للمستخدم في الإعدادات خيار “Delete Siri & Dictation” لحذف جميع البيانات التي استخدمتها سيري بشكل كامل. ما زالت هذه الميزة تحت الاختبار، وقد تكون متوفرة لبعض المستخدمين حاليا في بعض المناطق، لكنها ستتوفر للجميع قريبا عند إطلاق التحديث الكامل للإصدار الجديد.



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