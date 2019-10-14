التقاء تقنية Blockchain مع صناعة الألعاب والفوائد المرجوة منها

إن تلاقي تكنولوجيا blockchain والألعاب يمثل أفقًا واعدًا بنمو كلتا الصناعتين. دفعت الابتكارات في مجال الألعاب الناشئة من لعبة blockchain إلى اللاعودة، وهي على استعداد لمواصلة تقديم تطورات جديدة في مجالات أخرى قابلة للتوسع.

كانت شركات الألعاب من أوائل الشركات التي تبنت عملات التشفير لأنها كانت على دراية بالكثير من نماذج العملات الافتراضية داخل اللعبة، وشهدت فوائد دمج شبكات العملة المشفرة في المجال. صناعة الرياضة الإلكترونية مزدهرة، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يرتفع ظهورها إلى حد كبير مع أنظمة الدفع المشفرة والنماذج اللامركزية.

في حين أن دمج الألعاب و blockchain يُظهر بعض الإمكانات الكبيرة، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تواجه تطورها، والتي يجب التغلب عليها حتى تصل إلى وضع يضمن لها البقاء والاستمرار.

فوائد الألعاب Blockchain

توفر بلوك تشين أداة مفيدة للاعبين لأسباب متعددة بما في ذلك عمليات تبادل الأصول اللامركزية، وندرة يمكن التحقق منها للأشياء والمقتنيات الافتراضية، وشبكات الدفع السريعة والآمنة، وقدرة للمطورين على تسييل إبداعاتهم بطريقة سليمة. من ناحية أخرى، أدى البحث عن حلول لتوفير ألعاب مستدامة وممتعة تعتمد على blockchain إلى بعض الابتكارات المثيرة في قابلية تطوير blockchain وإنشاء الأصول.

الانطباع الأكثر شعبية لتكنولوجيا blockchain للألعاب هو الأصول غير القابلة للاستبدال. في الألعاب، يمكن أن تكون هذه الأصول أي شيء من خلفيات اللعبة، إلى البطاقات الافتراضية، كجزء من لعبة معينة نادرة بشكل يمكن التحقق منه. يتم ضمان أصالة العناصر الافتراضية الفردية باستخدام معايير العقود الذكية مثل ERC-721 وتطبيق المرجع ERC-1155 الأحدث.

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تتمثل المشكلة الشائعة التي تعصف بالألعاب في عدم القدرة على إثبات مصدر عناصر افتراضية محددة تؤدي إلى الاحتيال. تتيح العقود الذكية للمستخدمين أن يكونوا واثقين من أنهم يتلقون عناصر أصلية لأنهم مرتبطون بـ blockchain. أصبح تبادل هذه العناصر داخل اللعبة صناعة مربحة - تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار - من المتوقع أن يزداد حجمها بسرعة.

لا تقتصر صناعة العناصر داخل اللعبة على تبادل أرباح كبيرة لألعاب الفيديو القديمة مثل Call of Duty و Counter-Strike ، ولكن للألعاب الشائعة القائمة على blockchain مثل Crypto Kitties والتي تم تصميمها بالفعل على blockchain.

كان تسهيل تبادل العناصر الافتراضية في اللعبة ومقتنيات التشفير هو هدف بعض المنصات البارزة بما في ذلك Wax و OpenSea و Rare Bits. تعمل هذه الأسواق كمبادلات لا مركزية للأصول غير القابلة للاستبدال، وتمنح المستخدمين حرية التفاعل بطريقة P2P التي توفر استراحة من النماذج المركزية الحالية.

تمتلك بورصات الأصول اللامركزية القدرة على التطور في نهاية المطاف إلى أسواق مزدحمة في مختلف الصناعات من الأصول المالية إلى الأصول المادية المرتبطة بـ Blockchain.

واحدة من أكثر الفوائد وضوحا من العملات المشفرة للألعاب هي توفيرها لشبكات دفع سريعة وآمنة ومنها ألعاب كازينو. تُعد فوائد دفع العملات المشفرة مفيدة بشكل خاص للرياضات الإلكترونية، حيث تقوم بإنشاء رموز أصلية داخل اللعبة، وقيادة معاملات سلسة في البورصات اللامركزية. تسمح الأنظمة الأساسية مثل OpenSea للمستخدمين بالدفع مقابل المقتنيات الافتراضية باستخدام Ether، في حين أن التبادلات اللامركزية الأخرى مثل Wax تمكن المستخدمين من الدفع في رمز WAX الأصلي. تسمح المنصات مثل Enjin للمطورين بإنشاء عملات وأصول افتراضية داخل اللعبة كجزء من نظامهم البيئي الفريد. أخيرًا، Unikoin Gold عبارة عن منصة مراهنة على الألعاب الإلكترونية تتيح للمستخدمين المشاركة في المقامرة اللامركزية باستخدام رمز UKG الأصلي للنظام الأساسي.

لقد كان استثمار إبداعات اللعبة بشكل صحيح مشكلة مزعجة للعديد من مطوري الألعاب. من خلال توفير فرصة مباشرة من مبتدئ إلى مستهلك ، تُمكّن Blockchain مطورو الألعاب من بناء منتجاتهم وتوزيعها دون الحاجة إلى وسطاء باهظين. هذا يتيح لهم أيضًا التحكم الكامل في عملية إدارة الحقوق الرقمية. يمكن للمطورين زيادة استثمار الأموال من خلال الرموز أو الأصول الفريدة داخل اللعبة كجزء من تصميم اللعبة وتلقي المدفوعات الآلية بالعملات المشفرة من خلال الاستفادة من العقود الذكية.