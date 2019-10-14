تأثر إنتاج عسل النحل في البرتغال بسلسلة الحرائق التي شهدتها البلاد، فقد وصل إنتاج العسل المعتمد من بلدة "سيرا دا لوزا" بمدينة "كويمبرا" إلى أدنى مستوى له في 30 عاما الماضية، كما سجل تغييرا في خصائصه التي تأثرت بالحرائق وتغير المناخ.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، أن الحرائق تسببت في القضاء على مناطق واسعة من الغابات التي تنمو فيها الزهور التي تعطي هذا العسل خصائصه المميزة في هذه البلدة بوسط البرتغال.

ومن بين المشاكل الأخرى التي تهدد إنتاج العسل في البرتغال هي انتشار الدبابير الآسيوية، التي تقضي على النحل وخلاياه..فضلا عن خفض دعم الدولة للقطاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأثر إنتاج العسل في البرتغال بالحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.