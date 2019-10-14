وعمد أحد المصممين إلى تركيب شخصية "جوكر" على عدد من الصور التي التقطت خلال الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.
ويظهر "جوكر" في إحدى الصور وهو يهرب من الرصاص الذي أطلقته القوات الأمنية العراقية على المتظاهرين، وفي أخرى يرقص أثناء التظاهرات، فيما يظهر بصورة ثالثة وخلفه النيران.
ويرى البعض أن "جوكر" الذي يؤمن بأن معارضة السلطة هي الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة، يمثل الجانب المظلم الموجود بشخصية كل البشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "جوكر" يشارك فى تظاهرات بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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