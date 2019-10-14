بالصور.. "جوكر" يشارك فى تظاهرات بغداد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صور لبطل فيلم "جوكر" الهوليوودي الجديد، وهو بين المشاركين في التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد خلال الأيام الماضية.

وعمد أحد المصممين إلى تركيب شخصية "جوكر" على عدد من الصور التي التقطت خلال الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

ويظهر "جوكر" في إحدى الصور وهو يهرب من الرصاص الذي أطلقته القوات الأمنية العراقية على المتظاهرين، وفي أخرى يرقص أثناء التظاهرات، فيما يظهر بصورة ثالثة وخلفه النيران.

ويرى البعض أن "جوكر" الذي يؤمن بأن معارضة السلطة هي الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة، يمثل الجانب المظلم الموجود بشخصية كل البشر.