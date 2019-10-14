محللون يتوقعون نمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 1.3% خلال العام

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين، أن المحللين يتوقعون نمو الاقتصاد الفرنسي خلال العام الحالي بمعدل 1.3% ثم بمعدل 1.2% في العام المقبل و1.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء التي أعدت التقرير أنها اعتمدت على استطلاع رأي 43 محللا اقتصاديا خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الحالي.

وبحسب ثلاثة محللين ممن شملهم المسح، فإن احتمال حدوث ركود اقتصادي في فرنسا خلال 12 شهرا مقبلة تبلغ 20% فقط.

في الوقت نفسه أبقى المحللون على تقديراتهم بشأن نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثالث من العام الحالي عند مستوى 0.3% مقارنة بالربع الثاني. كما أبقى المحللون على توقعاتهم للربع الأخير من العام الحالي عند مستوى 0.3% أيضا.