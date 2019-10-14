وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء التي أعدت التقرير أنها اعتمدت على استطلاع رأي 43 محللا اقتصاديا خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر الحالي.
وبحسب ثلاثة محللين ممن شملهم المسح، فإن احتمال حدوث ركود اقتصادي في فرنسا خلال 12 شهرا مقبلة تبلغ 20% فقط.
في الوقت نفسه أبقى المحللون على تقديراتهم بشأن نمو الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثالث من العام الحالي عند مستوى 0.3% مقارنة بالربع الثاني. كما أبقى المحللون على توقعاتهم للربع الأخير من العام الحالي عند مستوى 0.3% أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر محللون يتوقعون نمو الاقتصاد الفرنسي بمعدل 1.3% خلال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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