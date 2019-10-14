البنوك تهبط ببورصة البحرين فى مستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.13% خاسرًا 2.04 نقطة ليصل إلى مستوى 1517.81 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.8 مليون سهم بقيمة 338.7 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.38% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.1%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.28% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 3.45%، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.77%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.29%.