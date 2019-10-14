بورصة دبى تواصل الصعود بمستهل التعاملات

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 258.7 مليون سهم، محققة ما قيمته 220.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3240 صفقة لـ34 سهمًا، وارتفعت 18 سهمًا، وانخفضت 11 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 7.37%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 6.90%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.64%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.26%.
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