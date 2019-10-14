بينما قال فراجيش بهنداري، كبير مديري المحافظ في شركة المال كابيتال، إن سياسات البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بالتيسير النقدي، كانت عاملا رئيسيا لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية وانعاش الاقتصاد المصري.
يأتي هذا بينما قال مستثمرون آخرون في استطلاع "رويترز": "إنه لا تغيير في مخصصات الإمارات والسعودية والكويت، ولكن هناك بعض المستثمرين يقللون استثماراتهم في بعض دول المنطقة العربية، بسبب المخاطر الجيوسياسية المرتفعة".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": صناديق الشرق الأوسط ترغب فى زيادة استثماراتها بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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