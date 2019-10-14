"رويترز": صناديق الشرق الأوسط ترغب فى زيادة استثماراتها بمصر

نشرت وكالة "رويترز" استطلاعًا أوضحت فيه، أن مديرى صناديق الاستثمار بالشرق الأوسط يرغبون في زيادة استثماراتهم في مصر، فقد قال 5 مديرين من بين 9 استطلعت الوكالة آرائهم، إن صناديقهم سوف تزيد من استثماراتها في مصر، مشيدين بتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية.

بينما قال فراجيش بهنداري، كبير مديري المحافظ في شركة المال كابيتال، إن سياسات البنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بالتيسير النقدي، كانت عاملا رئيسيا لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية وانعاش الاقتصاد المصري.

يأتي هذا بينما قال مستثمرون آخرون في استطلاع "رويترز": "إنه لا تغيير في مخصصات الإمارات والسعودية والكويت، ولكن هناك بعض المستثمرين يقللون استثماراتهم في بعض دول المنطقة العربية، بسبب المخاطر الجيوسياسية المرتفعة".