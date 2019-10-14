الاتصالات والتأمين يصعدان ببورصة البحرين عند الإغلاق

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.5 مليون سهم بقيمة 481.6 ألف دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.33% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 3.45%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.77%.
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة "جى إف إتش" المالية بنسبة 1.29%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.83% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 1.65%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%.
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