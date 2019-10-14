فان دام ورجاء الجداوي يشعلان مواقع التواصل (صور)

أشعلت الفنانة رجاء الجداوي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لها مع النجم العالمي "فان دام"، خلال تكريمهما بمنتدى "صناعة الترفيه" في الرياض، حيث أظهر فان دام تقديره الكبير لها.

وتألقت رجاء الجداوي بفستان أخضر اللون، ذى أكمام فضفاضة، وتسريحة شعر ناعمة، ونسقت مع إطلالتها هذه مجوهرات فضية وأقراطا بنفس اللون.

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وتقديرًا لها، قَبّل النجم العالمى، فان دام، يد الفنانة رجاء الجداوي، تكريمًا لها ولأعمالها، وذلك فى فيديو نشرته الإعلامية بوسى شلبي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ومنها تداول رواد التواصل الاجتماعي تلك اللقطات معلقين: "ملكة الأناقة مع ملك الأكشن".

كما تم تكريم كل من الفنانين جايسون موموا، وشاروخان، وجاكي شان، والمصريات يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، والكويتية سعاد عبدالله، والفنان محمد عبده، والفنان هاني شاكر والمطربة أحلام، في مؤتمر صناعة الترفيه في الرياض اليوم، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين بالمملكة.