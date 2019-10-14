MAD Solutions تحصل على حقوق توزيع فيلم "مفك"

حصلت MAD Solutions على حقوق توزيع فيلم مفك، للمخرج الفلسطيني بسام جرباوي في العالم العربي، وكان الفيلم قد شارك في أكثر من 50 مهرجان دولي، وحصل على عرضه العالمي الأول عام 2018 أثناء مشاركته في مسابقة أيام فينيسيا، ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2018، وخلال شهر سبتمبر من عام 2019 افتتح الفيلم الفلسطيني مهرجان تورنتو، وشارك في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم حول زياد الشاب الذي سُجن بعد اغتياله لمستوطن إسرائيلي؛ انتقامًا لمقتل صديقه المُقرب، وبعد مرور 15 عامًا، يُطلق سراح زياد ليبدأ في محاولة المُضيّ قدمًا في حياته، بينما يعاني من أحد أنواع اضطراب ما بعد الصدمة، إلى أن يضعه القدر على طريق يعيده إلى حياة سابقة يألفها.

مفك من تأليف وإخراج بسام جرباوي في أولى تجاربه الإخراجية لفيلم روائي طويل، وبطولة زياد بكري، أمير خوري، جميل خوري، وهو إنتاج مشترك بين شريهاري سات المنتج من شركة Dialectic التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك والشركة الفلسطينية "رمش فيلم"، ويمتلكها كلٌ من بسّام جرباوي وياسمين قدومي (في تجربتها التمثيلية الأولى)، زياد بكري (Blind Sun 2015)، عرين عُماري (الابن الآخر 2012)، جميل خوري (Tom Clancy's Jack Ryan 2018)، مريم باشا، أمير خوري (فوضى 2015)، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع وتسويق الفيلم في العالم العربي.

وفاز "مفك" بجائزتي مركز السينما العربية وأفضل سيناريو في مهرجان مالمو الذي اختتمت فعالياته مؤخرًا، كما نال جائزة أفضل فيلم في مهرجان البوسفور السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم في مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط، وتلقى الفيلم منحة الربيع من مؤسسة الدوحة للأفلام عام 2016.

كما شارك الفيلم فيما يفوق 50 مهرجانًا دوليًا حول العالم ومنها مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، مهرجان الفيلم العربي في روتردام، أيام قرطاج السينمائية، مهرجان سنغافورة السينمائي الدولي، مهرجان واشنطن السينمائي الدولي، مهرجان دربان السينمائي الدولي، مهرجان سينما فلسطين بباريس، مهرجان غالواي للفنون بأيرلندا، مهرجان هيومن رايتس ووتش بنيويورك، مهرجان دالاس السينمائي الدولي، مهرجان تطوان السينمائي.