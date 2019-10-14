تباين في أسعار السلع الاستهلاكية والخضر والفاكهة بالخرطرم

الخليج 365 : أكدت جولة بأسواق ولاية الخرطوم حدوث تذبذب فى بعض أسعار السلع الاستهلاكية التموينية والخضر واللحوم.

وتبين أن سعر الأرز (5) كيلو بلغ 170 جنيهاً و(10) كيلو 300 جنيه والتعبئة (70) جنيهاً وسعر الزيت (475) جنيهاً وسعر شاي الشروق (140) جنيهاً وشاي الغزالتين (160) جنيهاً ورطل لبن البودرة (185) وربع الفول المصري (800) جنيه وسعر البصل (340 ) جنيه للربع.

وأشار تاجر الخضر والفاكهة محمد حسين لـ(السوداني) إن سعر كيلو الطماطم (60) جنيهاً ،وكيلو البطاطس (60) جنيهاً , وسعر كيلو الباذنجان ( 50) جنيهاً ، و سعر العجورة القطعة الواحدة (20) جنيهاً و ربطة الجزر ( 20) جنيهاً و ربطة الملوخيه (15)جنيهاً وسعر ربطة الجرجير (10) جنيهات .

ولفت حسين لارتفاع أسعار الفاكهة حيث بلغ سعر البرتقال المستورد (70) جنيهاً والبلدي (50)جنيهاً ، وسعر العنب (50)جنيهاً للعلبة، والزبيب (50)جنيهاً ، وسعر الرمان (30) جنيهاً للقطعة الواحدة ، والتفاح الدستة (240) جنيهاً وسعر القريب فروت (180) جنيهاً للدستة ، وسعر البطيخ حسب الحجم ، و سعر كيلو الموز (30)جنيهاً.

وأكد أصحاب ملاحم بالخرطوم استقرار أسعار اللحوم الحمراء حيث بلغ سعر الكيلو العجالي البقري (220) جنيهاً ، والكيلو الضأن (460) جنيهاً وسعر كيلو اللحم الصافي (300)جنيه، وسعر السجوك (320) جنيهاً ، واللحوم البيضاء وصل سعر كيلو الفراخ (180)جنيهاً ، وطبق البيض (170)جنيهاً. المادة السابقة تعيد شحنة ماشية سودانية السعودية تعيد شحنة ماشية سودانية المقالة القادمة قائمة العظماء…رونالدو على موعد مع التاريخ اليوم

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