رقم مميز لهولندا بعد تخطي بيلاروسيا

وأكدت شبكة أوبتا للإحصائيات أن المنتخب الهولندي حقق فوزه الرابع على التوالي للمرة الأولى منذ عام 2014.
وجاءت انتصارات هولندا الأربعة على حساب كل من ألمانيا وإستونيا وأيرلندا الشمالية وبيلاروسيا.
ويتصدر منتخب هولندا المجموعة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الأوروبية برصيد 15 نقطة مقابل 15 نقطة لالمانيا ايضا بعد فوزها على استونيا و12 ايضا لايرلندا الشمالية وكل الفرقق لعبت 6 مباريات.
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