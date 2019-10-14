قاد الهولندي مارسيل كايزر المدرب الجديد للجزيرة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم تدريبات الفريق لأول مرة اليوم الأحد بعد عودته مجددا لتدريب الجزيرة.

ورحل كايزر عن تدريب الجزيرة العام الماضي لقيادة سبورتنج لشبونة البرتغالي قبل أن يعود للفريق ذاته عقب إنهاء عقد مواطنه يورخن ستريبل يوم الجمعة الماضي.

وتولى كايزر تدريب الجزيرة بداية الموسم الماضي ولم يتعرض معه الفريق لأي خسارة في المباريات التسع التي قاده خلالها بالدوري حيث حقق خمسة انتصارات وتعادل في أربع مباريات قبل أن ينتقل لتدريب سبورتنج.

وقال الجزيرة عبر حسابه على تويتر "القدرات التدريبية العالية لمارسيل كايزر ودرايته بالبطولات المحلية والخارجية التي يشارك فيها الجزيرة ومعرفته الجيدة باللاعبين ستسهم بشكل إيجابي في تقديم الفريق لمستويات مميزة. متفائلون بأداء أفضل للفريق تحت قيادته".

ويستعد الجزيرة الذي حصد أربع نقاط من ثلاث مباريات في الدوري، لمواجهة خورفكان بقيادة كايزر ضمن الجولة الرابعة يوم السبت المقبل.

ويتصدر الشارقة، حامل اللقب، الترتيب بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كايزر يبدأ فترته الثانية مع الجزيرة الإماراتي بمواجهة خورفكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.