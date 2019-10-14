سلوفاكيا تتعادل مع باراجواي وديا

وتقدم المنتخب السلوفاكي بهدف سجله روبرت بوزينيك في الدقيقة 59 وتعادل أليخاندرو جامارا لباراجواي في الدقيقة 85.
ويستعد المنتخب السلوفاكي لمواجهة منتخبي كرواتيا وأذربيجان، الشهر المقبل، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).
فيما يستعد منتخب باراجواي لمواجهة فنزويلا في مباراة ودية الشهر المقبل أيضا.
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