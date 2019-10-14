تركى آل الشيخ: "سحب كل القضايا ضد المصريين ممن أساءوا لى"

قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التنازل عن كل القضايا التي أقامها ضد من أساء له من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب "آل الشيخ"، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة... لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي... وعفا الله عن ماسلف... والمسامح كريم".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، باع حصته في نادي بيراميدز المصري، بعد أن قام بشراءه وتحويله من نادي الأسيوطي إلى بيراميدز، ثم الدخول في أزمات كبيرة مع مجلس إدارة النادي الأهلي قبل أن يتنهي الأمر بالتصالح في الآونة الأخيرة.