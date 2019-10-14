استئناف الدراسة بجامعة الخرطوم نهاية أكتوبر

أعلنت إدارة جامعة الخرطوم، استئناف الدراسة بجميع الكليات وكل المستويات في 27 من أكتوبر الجاري. وترأست مديرة الجامعة الدكتورة فدوى عبد الرحمن اليوم "الاثنين" اجتماع مجلس عمداء الجامعة، الذي قرر استمرار تسجيل الطلاب الجدد لمدة شهر. Advertisements ومنح مجلس العمداء تفويضا لمديرة الجامعة لمخاطبة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، لإسكان جميع الطلاب في داخليات الجامعة. وأستمع الاجتماع لتقارير مفصلة عن الأوضاع الأكاديمية والمالية بالجامعة.

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