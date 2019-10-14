تجمع المهنيين يتبنى الدعوة لمواكب سلمية في 21 أكتوبر

قال تجمع المهنيين السودانيين، أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام خطوات مهمة لتثبيت الدولة المدنية وتحقيق العدل والسير في طريق أهداف الثورة وإزالة مظاهر التمكين.
ودعا في بيان إلى الخروج في مواكب سلمية في العاصمة الخرطوم والولايات للاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر 1964.
وأضاف أن مسارات المواكب سيتم الإعلان عنها لاحقاً بعد التشاور مع لجان المقاومة والقطاعات الشعبية المختلفة تحت شعار حل حزب المؤتمر الوطني وإقالة رموز النظام والوقوف في جبهة موحدة من أجل تصفية الفساد والإرهاب.
وأكد على موقفه المبدئي بأن حقوق التعبير السلمي والعمل جماهيري هي حقوق مطلقة لا يمكن الانتقاص منها.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، تبرأت من الدعوات لمليونية في 21 أكتوبر ووصفتها بالمشبوهة.
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