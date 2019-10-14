تركي آل الشيخ يسحب جميع القضايا والشكاوى التي رفعها في مصر

قرر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، سحب كل القضايا المرفوعة ضد مَن أساؤوا إليه في وسائل التواصل الإجتماعي بمصر، مؤكدًا أن لمصر مكانة كبيرة في قلبه.

وقال آل الشيخ في تدوينة له على حسابه في "فيسبوك": “لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة، لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي، وعفا الله عما سلف، والمسامح كريم”.

يذكر أن رئيس هيئة الترفيه كان قد أعلن قبل مدة مقاضاة عدد كبير من الأشخاص من بينهم إعلاميون، ممن تعرضوا له بالإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، معتبرًا في حينه أن هذه الإساءات تمت بشكل ممنهج.

وتركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ من مواليد 4 أغسطس 1981، وهو مستشار حالي في الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وشغل "آل الشيخ"، عدة مناصب رياضية منها منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس إدارة الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، وكذلك الرئيس الفخري لنادي التعاون في بريدة، والرئيس الفخري ورئيس هيئة أعضاء الشرف لنادي الوحدة في مكة المكرمة، ومالك نادي بيراميدز المصري.

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واشتهر تركي آل الشيخ، على المستوى الفني من خلال كتابته للشعر الغنائي، وقد غنى كلماته عدد من الفنانين الخليجيين والعرب.

المؤهلات التعليمية:

في عام 2000 تخرج من كلية الملك فهد الأمنية حيث نال درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، كما تلقى العديد من الدورات في علم الجريمة والتحقيق وإدارة المخاطر والإدارة.

الخبرات العملية:

بدأ مهامه العملية في القطاع الحكومي بوزارة الداخلية واستمر حتى تقلد رتبة نقيب. ثم انتقل للعمل في إمارة الرياض لمدة عامين، عمل بعدها بمكتب أمير منطقة الرياض، وبعدها عمل بمكتب وزير الدفاع وديوان ولي العهد لمدة ثلاث سنوات، حتى يناير عام 2015 عندما تم تعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وفي يونيو من عام 2017 صدر أمر ملكي بترقيته مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.