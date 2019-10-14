تسلق سور كلية الهندسة وبيده سكيناً

التاريخ: 14-أكتوبر-2019
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شرطة تامين الجامعات تلقي القبض على شخص يحمل بيده سكيناً، وبالتحري معه افاد بانه تسلق سور كلية الهندسة بنية السرقة، كما تم القبض على آخر داخل موقف السيارات وهو مخمور.
وبحسب الدار تم اقتيادهما الى قسم الخرطوم شمال تفتح بلاغات باليد 12525/12524 تحت المواد “78/184” من القانون الجنائي.. حيث حكمت عليهم المحكمة بالسجن لمدة شهر.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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