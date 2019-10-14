نجلة موسى هلال: والدي ظلم والنظام البائد زرع الفتنة بينه و”حميدتي”

نفت ابنة رئيس مجلس الصحوة الثوري المعتقل موسى هلال إطلاق سراحه، مشيرة إلى أن الأسرة مُنعت من زيارته ومهاتفته منذ اعتقاله بمعية أشقائها والعديد من أفراد الأسرة عقب أحداث “مستريحة” الشهيرة. مضيفة إلى أنها لا تعلم شيئاً عن والدها ومكان اعتقاله الذي تخفيه السلطات، ولفتت لقلقها على صحته ورغبتها في الاطمئنان عليه.

واتهمت أماني موسى هلال بحسب صحيفة الجريدة، المحاكمات الجارية، مشيرة إلى أنها تفتقر للعدالة والانسانية والقانون، مردفة: إن كان “حميدتي” يرى ضرورة للمحاكمة يجب أن تفصل بينهما محكمة عادلة غير موجهة وسرية وتحترم القانون.

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مشددة على أن كل التهم الموجهة لوالدها “تشريفية” وسقطت مع النظام البائد، متساءلة إن كان نظام البشير الذي أمر بإعتقال والدها قد سقط، فلماذا تصر السلطات على اعتقاله؟!.

نافية حدوث صلح بين موسى هلال وعضو المجلس السيادي محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ونوهت إلى أنه لا توجد مشاكل بينهما وإنما سوء فهم استفادت منه جهات لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية، وأردفت “مسؤول في النظام البائد أكد أنه من مصلحتهم خلق فتنة بين الرجلين”.

وأشارت “أماني” إلى أن والدها ظلم وهذا ما ستظهره العدالة والقانون وتعترف به الانسانية، منوهة إلى أنهم بصدد تحريك موكب يندد باستمرارية اعتقاله لمدة ستة أشهر بعد سقوط النظام صباح اليوم وتقديم مذكرة لمجلس الوزراء تطالب بالإفراج عنه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)