بالفيديو.. فتاة سودانية تعترف وتشغل الرأي العام: (تزوجت زواج عرفي داخل “شقة” وبعد أن حملت منه هرب ورفض الاعتراف بإبنه)

ناقش برنامج (24 قيراط) المذاع على قناة سودانية 24 الأسبوع الماضي قضية الزواج العرفي أو الزواج السري الذي انتشر بصورة كبيرة في السودان حسبما أكد بعض المتحدثين في البرنامج.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد عرض البرنامج حالة لفتاة تزوجت زواج عرفي وأخفت الأمر عن أسرتها لتحدث الطامة الكبرى بهروب الزوج وعدم اعترافه بإبنه الذي انجبته الفتاة التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع النيلين فقد قالت (م . خ) صاحبة القصة الحقيقية في التسجيل الصوتي: (تعرفت على رجل وكان انسان محترم جداً, وقتها كان وضعي الاجتماعي ضعيف بسبب وفاة والدي فقام بمساعدتي).

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وقالت (م . خ) صاحبة القصة الحقيقية في التسجيل الصوتي الذي نشرته القناة: (تعرفت على رجل وكان انسان محترم جداً, وقتها كان وضعي الاجتماعي ضعيف بسبب وفاة والدي فقام بمساعدتي).

وتابعت: (بعدها قررت أن أذهب لصديقاتي لأقيم معهم وبالفعل بقيت مهم بالشقة حتى انجبت طفل وبعد 6 أشهر من الولادة حاولت بشتى السبل اعادته ليعترف بابنه لكنه رفض وهرب وقطع علاقته بي ورفض الرد على محادثاتي).

وواصلت سرد قصتها وقالت: (بعد ذلك طرقت أبواب المحاكم كحل أخير وظلت القضية في المحكمة 9 أشهر ولكن للأسف لا يوجد معي أي دليل يثبت أن الطفل هو ابنه).

وحذرت (م . خ) في ختام حديثها الفتيات من ارتكاب نفس الخطأ الذي وقعت فيه لأن هذه الحادثة جعلتني أترك المنزل وأشعر بأنني أتيت بالعار لأسرتي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)