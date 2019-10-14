بالفيديو.. سيدة تسأل الشيخ محمد مصطفى: (إمرأة تزني مع رجل آخر هل تخبر زوجها؟) شاهد رد الشيخ المثير للجدل

تلقى الشيخ السوداني محمد مصطفى عبد القادر خلال خطبة له بأحد المساجد عدد من الأسئلة الدينية, ومن ضمنه سؤال من أم محمد تقول فيه (إمرأة تزني مع رجل آخر هل تخبر زوجها؟).

وبحسب موقع النيلين فإن الشيخ محمد مصطفى أجابها قائلاً: إن شاءت تخبر بزوجها ليكون على علم بذلك لأنه قد يكون هناك حمل وله الحق في أن يطلقها, وتذهب ليقام عليها الحد, وإن أرادت أن تستر على نفسها فحسابها على الله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)