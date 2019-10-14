التاريخ: 14-أكتوبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة أكد القيادي بالجبهة الثورية رئيس الحزب الاتحادي التوم هجوم انطلاقة المفاوضات بين حركات الكفاح المسلح والحكومة الانتقالية في موعدها المحدد اليوم، مؤكداً عزمهم تقديم تنازلات كبيرة وفاء للشهداء ودعماً للتغيير. وقال هجو بحسب صحيفة الجريدة: نحن متفائلون لانطلاقة المفاوضات ونمني أنفسنا والشعب السوداني بسلام شامل قريباً. Advertisements واتهم القيادي بالجبهة الثورية “قوى الحرية والتغيير” بالتفاوض من أجل السلطة والمحاصصة، وقال: نحن كنا في الخارج ولكن قيادات الداخل تخلت عن بعض الالتزامات والعهود وقلبت الأولويات وحاولت أن تتفاوض من أجل السلطة والمحاصصة لذلك حدث الاختلاف في وجهات النظر ونتج عنها الوضع الذي نعيشه الآن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر التوم هجو لـ”الجريدة”: انطلاقة المفاوضات في موعدها وسنقدم تنازلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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