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القبض على المتهم بقتل زوج بطلق ناري داخل منزله بشرق النيل

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 14-أكتوبر-2019

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القبض على المتهم بقتل زوج بطلق ناري داخل منزله بشرق النيل

ألقت مباحث شرطة شرق النيل القبض على المتهم بقتل زوج داخل منزله بطلق ناري.

 

 

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وتشير التفاصيل الى ان اشتباه في علاقة بين زوجة القتيل والمتهم ادى الى وقوع الجريمة ليتم اخطار الشرطة التي سارعت الى موقع الجريمة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والفنية من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل رسم الكروكي وباورنيك جنائي وأمر تشريح صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة.

 

 

كما دون بلاغ تحت المادة  من القانون الجنائي القتل العمد. وواصلت المباحث عملية البحث كما اوردت الدار حتى تم القاء القبض على المتهم الذي فر هارباً فور ارتكابه الجريمة وما زال التحري جارياً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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