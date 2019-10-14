القبض على مدير شركة أمنية خاصة بالبحر الأحمر

ألقت نيابة المال العام ومكافحة الفساد بولاية البحر الأحمر القبض على مدير شركة (الهدف) للخدمات الأمنية الخاصة بالبلاغ رقم (29/2019) ووجهت له تهماً تحت المواد (177) خيانة أمانة والمادة (89) مخالفة موظف عام للقانون بقصد الأضرار أو الحماية والمادة (6/7) من قانون الثراء الحرام.
وتعمل نيابة المال العام ومكافحة الفساد بالبحر الأحمر بحسب صحيفة الجريدة، في العديد من ملفات الفساد بالولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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