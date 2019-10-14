“ثوار” مدينة النهود يغلقون أبواب المحلية لحين إقالة المدير التنفيذي

أغلق ثوار بمدينة النهود بغرب كردفان صباح أمس الأحد 13 أكتوبر أبواب محلية النهود منذ الساعة السادسة صباحآ، وذلك على خلفية تماطل المدير التنفيذي لمحلية النهود عادل أحمد الحسن في تنفيذ أهداف الثورة والتفاعل مع برامجها، وقال الناطق الرسمي بـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” بالنهود منعم حامد منعم بحسب صحيفة الجريدة، أن المدير التنفيذي لمحلية النهود عادل أحمد يعمل في خط الثورة المضادة ولم يتفاعل مع أهداف الثورة منذ فجرها الأول.

وأنهم طالبوا والي الولاية اللواء ركن عبدالله محمد عبدالله بإقالته إبان زيارته الأخيرة لمدينة النهود، ولكنه مازال يزاول عمله، وأبان بأن المدير التنفيذي رفض دعم مشرحة مستشفى النهود مبلغ قدره {13} ألف جنيه، وكذلك رفض دفع مبلغ نظافة سلخانة النهود بمبلغ قدره {12} ألف جنيه، علاوةً على رفضه لدعم لـ{6} مدارس بريفي النهود رغم تأكدهم التام من وصول ميزانيتها من حاضرة الولاية.

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وأضاف الناطق الرسمي لـ”قوى الحرية” بالنهود بأن مطالب الثوار تتمثل في إقالة المدير التنفيذي لمحلية النهود عادل أحمد الحسن وإقالة مدير إدارية ريفي النهود ونائبه، علاوة على إقالة مدير إدارة أسواق الصادر ونائبه، وإقالة مدير محصولات النهود ونائبه، وأكد إغلاق أبواب محلية النهود لحين إقالة المدير التنفيذي للمحلية، فيما عقدت لجنة الأمن بمحلية النهود إجتماعآ طارئاً لمناقشة الأحوال الأمنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)