 مقتل شاب داخل كنيسة بالجريف

دونت شرطة قسم الجريف بلاغا تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد وذلك بعد ان اقدم شاب على قتل آخر داخل كنيسة بمنطقة الجريف بشرق النيل.

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وتشير الوقائع الى ان مجموعة من الموجودين داخل الكنيسة تجاوبوا مع الترانيم التي شدى بها القتيل ولم يتجاوبوا مع المتهم ليخرج الى “حوش” الكنيسة ويخرج سكين وسدد بها طعنة للمجني عليه في منطقة الظهر مما ادى الى وفاته في الحال عليه وبحسب الدار، تم ابلاغ جهات الاختصاص التي اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة ودونت بلاغا بالحريمة.

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)