قتل السودانيات بليبيا.. تفاصيل أسوأ ما حدث

زينب علي مشهورة بـ(هدندوية) اضطرتها الظروف للسفر إلى ليبيا والعيش هناك، كانت تعيش مع أبنائها في (امن وأمان) قبل ظهور ثورة الربيع العربي التي أدت إلى اشتعال الحرب بليبيا وانتشرت المجموعات المتفلتة .

المرأة الخمسينة ظلت في ليبيا تعمل لتربي أبناءها الـ(7) بعد أن توفي والدهم قبل عامين في السودان .. كانت تخرج من منزلها لتعمل في كوفير لتوفر لهم المال ،الإثنين الماضي لم يكن يوماً عادياً في حياة الأسرة لأن زينب خرجت ولم تعد ..تم قتلها من قبل مجهولين .

استدعاء

زينب كانت ضمن 3 سودانيات في ليبيا تم تعذيبهن وقتلهن. الجالية تعيش حالة استثنائية “قلق وخوف من مصير مجهول” ، قرر بعضهم العودة إلى السودان بصورة عاجلة، وآخرون اعتبروا أن خروجهم سيواجه بمشكله عدم الأمان.

التقارير الواردة من هناك تقول إن أعداد السودانيين بليبيا كبيرة جداً.. رغم اشتعال الحرب فيها منذ سنوات إلا أنهم فضلوا البقاء هناك لأسباب مختلفة.. سودانيون ولدوا وتربوا بليبيا قالوا إنهم يجدون معاملة طيبة، لكنهم لا يدرون ماذا حدث وتحولت المعاملة من كريمة إلى قتل .

وزارة الخارجية السودانية استدعت أمس الأول القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم على خلفية مقتل مواطنات سودانيات الأيام الماضية بمدينة بنغازي شرقي ليبيا الواقعة تحت سيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ونقل المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية السودانية السفير خالد محمود للقائم بالأعمال الليبي قلق واستنكار الحكومة السودانية والمواطنين للجرائم التي تتعارض مع العلاقات الأخوية الجيدة بين البلدين والشعبين، ودعا السفير السلطات الليبية للقيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وتوفير الحماية والأمن لكل المواطنين السودانيين الموجودين في ليبيا.

فيما وعد القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالخرطوم بنقل الاحتجاج لحكومة بلاده.

لوم للسفارة

ريم ابنة الشهيدة زينب تبكي بحرقة على وفاة والدتها وقالت لـ(السوداني) إن إخوانها الـ7 يعيشون في رعب ولا يستطيعون العيش بعد الآن في ليبيا، مشيرة إلى صور والدتهم وهي ميتة وعليها آثار التعذيب أتعبتهم نفسياً .

ريم انتقدت القنصلية السودانية ببنغازي وقالت إنها تتعامل ببطء مع قضيتهم، وأضافت (السفارة ماعملت حاجة حتى إجراءات الدفن قامت بها الجالية السودانية هناك)، مشيرة إلى أن والدتها خرجت كالعادة إلى عملها يوم الإثنين لكن دخلت مجموعة ترتدي زياً عسكرياً للكوافير ومعها امرأة واقتادت والدتها بالقوة، مشيرة إلى أن المجموعة أخذت الهواتف الجوالة من الموجودات بالكوافير حتى لا يتمكنَّ من تصوير الحادثة، مشيرة إلى أن الشرطة اتصلت عليهم وأبلغتهم بأنه تم العثور على والدتهم في منطقة سيدي خليفة بالقرب من البحر وتم نقلها إلى مستشفى الجلاء في بنغازي ..وحسب تقرير الطبيب الشرعي ماتت نتيجة للتعذيب وإطلاق نار في الرأس.

هذا ما نريد

تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تم اغتيال زينب بعد أيام من العثور على جثة المواطنة السودانية عائشة يونس ملقاة قرب مصنع الأسمنت بمنطقة الهواري وقد تعرضت للتعذيب بقطع يديها، وأودعت لاحقاً في ثلاجة الموتى بمستشفى الجلاء للمدينة.

خباب بسيوني مواطن سوداني ولد وتربي في ليبيا عاد قبل فترة قصيرة كتب في صفحته بفيس بوك.

✵ أيام البشير لمن قبضوا سودانيين في ليبيا وعذبوهم عذاب شديد نحن كنا بنقول ماعندنا دولة عشان تحمي مواطنيها ولمن السيسي ضغط على البشير لإطلاق سراح صحفية مصرية نحن كنا بنحلم بانو حكومتنا تهتم بينا بالطريقة دي وما نصبح ملطشة في دول العالم لا سفارة تسأل لا قنصلية جايبه خبر..

✵ عشان كدا عملنا ثورة عظيمة وسقطنا البشير وجبنا الحكومة دي ورغم البطء الملازم ليها في حاجات كتيرة إلا أننا دعمناها لمن استجابت لضغوطنا في قضية الشاب السوداني (وليد) الاعتقلوهو بمصر وكانوا عايزين يلبسوهو تهمة إرهاب….

✵ هسي رجعنا الحال في حالو بخصوص السودانيين في ليبيا (خصوصاً بنغازي) لحدي الآن تلات جثث (عائشة وزينب وعواطف) وأنباء عن جثة رابعة… لسودانيات أجبرتهن الظروف على الهجرة من أجل العيش الكريم ….

✵ اتخيلو معاي عصابة أو جماعة متفلتة في بنغازي اتخصصت في خطف السودانيين وقتلهم ولحدي الآن خطفت وقتلت تلات سودانيات … يخطفوها من الشارع وهي ماشة البقالة الفرن وتاني يوم تظهر جثة مجدوعة في الشوارع وعليها آثار تعذيب….

✵ الحكومة لحدي الآن صامتة صمت القبور وكل يوم بتظهر جثة… مع إننا لمن عملنا ثورة وجبنا الحكومة دي كان همنا الأول حفظ كرامة وحياة السودانيين في أي مكان ….

✵ ياخ السيسي لمن قتلو ليهو مصريين في ليبيا عمل ضربة جوية بالطيران… نحن ما دايرين من حكومتنا أي حاجة زي دي.. فقط دايرنهم يتحركوا ويضغطوا على أطراف الصراع في ليبيا لعدم استهداف السودانيين من أجل تصفية حسابات مع أي جهة أو طرف…

✵ مطلوب مننا نحن في السودان أن نشكل ضغط على النظام بالمواكب والوقفات الاحتجاجية من أجل سودانيي بنغازي زي ماعملنا في قضية وليد وتأكد إنو تفاعلك مع القضية يساوي حياة زول أجبرته الظروف للهجرة ويتقاسم دمه أطراف الصراع هناك…

✵ أي زول يقوم بي دورو وينشر عن القضية عشان نساعدهم فالدم السوداني واحد وبقطع قلبنا إن سفك في أي حتة على وجه الكرة الأرضية…

✵ ما لم تتحرك الحكومة وتتحرك السفارة السودانية ولا القنصلية الموجودة في بنغازي لإيقاف نزيف الدم السوداني وحماية السودانيين هناك سيكون لنا حديث آخر والشوارع لا تخون…

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تقرير: وجدان طلحة

الخرطوم: (صحيفة السوداني)