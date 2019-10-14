مودة حسن وحلول مشاكل المرأة

فتحت مذيعة قناة النيل الازرق مودة حسن ملف مشاكل المرأة السودانية والمجتمع خلال فترة القناة الصباحية، وحظى الموضوع بمداخلات واسعة وثرة تناولته من زوايا مختلفة رغم تركيز غالبية المتحدثين على المشاكل المتعلقة بالطلاق والمعاناة الكبيرة للمطلقات اللائي يتحملن مسؤولية تربية الاطفال ومعيشتهم في غالب الاحيان. Advertisements كما تناولت الفترة بحسب آخر لحظة، زواج القاصرات كواقع موجود في المجتمع وعدم اهليتهن للزواج وادارة البيوت في تلك السن المبكرة من العمر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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