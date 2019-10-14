وقفة احتجاجية ضد وزير الإنتاج بـ”سنار” اليوم

أعلن تجمع المهندسين الزراعيين والأطباء البياطرة بسنار عن تنفيذ أكبر وقفة احتجاجية صباح اليوم الإثنين داخل وزارة الإنتاج للمطالبة بإقالة الوزير المكلف ومديري الإدارات بالوزارة . وأوضح الناطق الرسمي لتجمع المهندسين الزراعيين محمد عثمان عبداللطيف بحسب صحيفة السوداني، أنهم تقدموا بمذكرتين للوزير المكلف علي الحاج خشم الموس لإجراء إصلاحات عامة في الوزارة. Advertisements ولفت إلى أن المذكرة احتوت على 4 بنود تمثلت في معالجة الإخفاقات والتجاوزات في الترقي الوظيفي والإحلال والإبدال للمدير الإداري والإدارات الزراعية وإلغاء التعاقدات مع الموظفين بالوزارة للحفاظ على المال العام، لافتاً لإهمال الوزير للاستجابة مما أدى إلى الإعلان عن الوقفة الاحتجاجية، مشيراً إلى مشاركة عدد كبير من العاملين بوزارة الإنتاج بأقسامها المختلفة والمزارعين بإسناد من تجمع المهنيين بولاية سنار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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