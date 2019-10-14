سهام: ايواء المشردين في دور (الوطني)

طالبت مذيعة قناة الهلال الفضائية سهام عمر بتخصيص دور المؤتمر الوطني لايواء الاطفال المشردين، ووجهت سهام رسالة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لوزارة الرعاية الاجتماعية قالت فيها: “رجاء فليكن اول ملف لديكم هؤلاء الاطفال. Advertisements وقالت بحسب آخر لحظة: أن آخر احصائية لهم كانت 35 ألف طفل. خصصوا لهم من دور المؤتمر الوطني التي لا تعد ولا تحصى منازل ومدارس ومراكز للورش وتعليم المهن المختلفة وادمجوهم في المجتمع، فنحن حقاً نحتاجهم بقلوبهم الطيبة هذه أكثر من حاجتهم الينا”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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