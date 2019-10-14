إقالة وكيل وزارة الحكم الاتحادي

التاريخ: 14-أكتوبر-2019 فى : أخبار 82 مشاهدة أصدر رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك قراراً أمس، بإعفاء صديق جمعة باب الخير من وظيفة وكيل وزارة الحكم الاتحادي. Advertisements ووجه القرار وزارتي الحكم الاتحادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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