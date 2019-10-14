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نانسي عجاج…(أمل) بكرة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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نانسي عجاج…(أمل) بكرة

 

فاجات الفنان نانسي عجاج جمهور حفلها يوم السبت الماضي، بمعرض الخرطوم الدول، بأغنية جديدة من الحانها وكلمات الشاعر الكبير يحيى فضل الله، وحملت الاغنية التي استقبلها الجمهور بحفاوة بالغة بياسم “أمل”.

 

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وذكرت آخر لحظة ان الاغنية حظيت بانتشار واسع بعد طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي وتبارى نشطاء في الاشادة بها ونجاح نانسي في التلحين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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